В Москве пассажиров пересадят на электробусы к 2025 году

Москва, , 11:04 — REGNUM К 2025 году на городских наземных маршрутах в Москве останется только электрический транспорт. Об этом 25 июля сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Поставлена задача полного перехода на электрический транспорт. Для этого начиная с 2021 года столичные власти будут приобретать только электрические автобусы — по 300 единиц в год, сказал Ликсутов во время выступления на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Таким образом, цель будет достигнута через семь-восемь лет. В результате не только улучшится экологическая обстановка, но и получит новый импульс отечественная промышленность. Первые электробусы выйдут на городские маршруты в 2018 году, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году автопарк Мосгортранса пополнят 768 новых автобусов. Низкопольные транспортные средства соответствуют современным стандартам экологии и комфорта.

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