В Казахстане планируют повысить зарплату воспитателям детских садов

Астана, , 10:42 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана усилит меры для привлечения квалифицированных специалистов в детские сады, сообщает 15 ноября агентство «КазТАГ».

Министерство планирует внедрить единые квалификационные требования, национальное квалификационное тестирование, а также пересмотрит систему оплаты труда.

В частности, национальное квалификационное тестирование позволит воспитателям повысить свою заработную плату на 30−50%. Кроме того, планируется установить доплату воспитателям, няням и педагогам, которые работают в нулевом классе по обновленной программе.

Отметим, в настоящее время дефицит квалифицированных кадров в дошкольных образовательных учреждениях составляет 36,5 тыс. человек. Всего в детских садах работают 67,4 тыс. педагогических кадров.

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