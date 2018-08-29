Школы и детсады Казахстана на 37% оснащены камерами видеонаблюдения

Астана, , 17:18 — REGNUM В Казахстане 63% школ и детских садов не оснащены камерами видеонаблюдения, сообщает 29 августа издание Zakon. kz со ссылкой на главу ведомства Ерлана Сагадиева.

По его словам, на повестке министерства также стоит вопрос нарушения прав школьников. Министр считает, что для решения проблемы необходимо поднимать квалификацию персонала учебных заведений, в том числе психологов и социальных работников.

Напомним, 27 августа в Восточно-Казахстанской области был подписан меморандум государственно-частного партнерства, в рамках которого планируется установить 4000 камер.

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