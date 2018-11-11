Роскачество составило рейтинг приложений для поиска работы

Москва, , 15:39 — REGNUM Рейтинг мобильных приложений для поиска работы составили эксперты национальной системы мониторинга качества Роскачество. Результаты опубликованы на сайте организации.

Специалисты из центра цифровой экспертизы Роскачества сравнили 14 мобильных приложений для поиска работы, доступных в сервисах Google Play и App Store.

Приложения сравнивались по следующим характеристикам: функциональность, удобство использования, безопасность, производительность и надежность.

Верхнюю строчку рейтинга заняло приложение HeadHunter, также в пятерку лучших вошли SuperJob, «Зарплата.ру», «Объявления Avito» и «Работа.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором провело всероссийскую проверку молока. Проверка показала, что обязательным требованиям соответствовали 79,5% взятых образцов.