Глава Якутии предложил присвоить аэропорту республики имя Платона Ойунского

Якутск, , 12:58 — REGNUM Аэропорт Якутска в рамках проекта «Великие имена России» может получить имя общественного деятеля, писателя, поэта и философа Платона Ойунского. С такой инициативой выступил глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Своё мнение Айсен Николаев высказал в Instagram в посте, посвященном 125-летию со дня рождения Платона Ойунского.

«О роли личности в истории думаю. Получила бы Якутия в 1922 году статус автономной республики, стала бы она вообще советской, и в каком году? Как сложилась бы судьба эпоса Олонхо? А якутской поэзии и литературы в целом? Сохранения и изучения родного языка? Сколько еще смог бы сделать Платон Алексеевич для народа Якутии, сколько еще выдающихся литературных произведений он смог бы написать, не оборвись его жизнь в 46 лет в тюрьме, куда он попал по несправедливому обвинению?», — задаётся вопросами глава республики.

Айсен Николаев подчеркнул, что масштаб личности Платона Ойунского велик, и его огромное литературное достояние предстоит изучать и осмысливать еще не одному поколению. Глава региона подчеркнул, что именно Платон Ойунский наиболее достоин победы в проекте «Великие имена России».

«Присвоить имя Ойунского главным воздушным воротам Якутии — это то, что мы с вами реально можем сделать в этот юбилейный год для признания его роли в истории республики», — уверен Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии не видят необходимости в дополнении названия аэропорта Якутска. Людям кажется странной и эта идея, и имя лётчика, выбранное для названия республиканских воздушных ворот — изначально предполагалось, что воздушные ворота региона будут названы в честь первого якутского лётчика Валерия Кузьмина. Комментируя эту инициативу, многие высказывали мнение, что если уж присваивать аэропорту имя великого человека, то это должен быть не Валерий Кузьмин, а Платон Ойунский.

Напомним, Платон Ойунский — очень известная в республике личность. Он фактически является основоположником якутской литературы советского периода. Творчество Ойунский совмещал с научной и общественной деятельностью. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа саха. Имя Платона Алексеевича Ойунского присвоено Саха академическому театру, Литературному музею в Якутске, улицам в населённых пунктах Якутии, в том числе в городах Якутске, Мирном, Нерюнгри.