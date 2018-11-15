Раскольник Филарет возглавит новую церковь, если предложат — УПЦ КП

Киев, , 08:50 — REGNUM Глава организации «Киевский патриархат» не отказывался от выдвижения на пост руководителя раскольничьей автокефальной церкви, заявил официальный представитель «Киевского патриархата» Евстратий Зоря 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Согласно церковному порядку, избирательный процесс происходит исключительно во время собора. Также этот порядок предусматривает отсутствие самовыдвижения. То есть ни патриарх Филарет, ни кто-либо другой из иерархов не может выдвигать сам себя. Если же участники собора официально предложат патриарху Филарету быть кандидатом — он официально, на соборе, озвучит собственный ответ на это предложение», — рассказал Зоря.

Напомним, 10 ноября в украинском издании «Вести» была опубликована информация о том, что главы крупнейших украинских раскольничьих организаций Филарет и Макарий направили письма Константинопольскому патриарху Варфоломею, в которых согласились не претендовать на пост руководителя будущей украинской автокефальной православной церкви.

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Напомним также, в «Киевском патриархате» опровергли слухи о проведении объединительного съезда раскольников 22 ноября 2018 года.

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