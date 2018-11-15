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Украинские раскольники опровергли слухи о дате проведения собора

Общество

Слухи распространяют «агенты Кремля»

Киев, 15 ноября 2018, 07:44 — REGNUM  Дата объединительного собора украинских раскольничьих организаций пока не известна, заявил официальный представитель «Киевского патриархата» Евстратий Зоря 15 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Дата собора будет оглашена официально, подчеркнул Зоря:

«Объявление даты собора будет означать, что подготовительный процесс завершён. А сейчас подготовка продолжается», — отметил спикер раскольников.

Зоря обвинил в распространении слухов о дате собора «средства московской дезинформации на Украине», которые, по его мнению, хотят создать волну негодования, если собор не начнётся вовремя.

Напомним, ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Георгий Коваленко заявил, что объединительный собор украинских раскольников состоится 22 ноября 2018 года.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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