Главные раскольники Украины готовы отказаться от руководства новой церковью

Киев, , 15:47 — REGNUM Руководитель раскольничьей Украинской автокефальной православной церкви Макарий и глава «Киевского патриархата» Филарет направили Константинопольскому патриарху Варфоломею письма, в которых согласились не выдвигать свои кандидатуры на пост руководителя объединённой автокефальной церкви, сообщило 10 ноября украинское издание «Вести» со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, Макарий сам признал, что не сможет управлять объединёнными раскольниками, в то время как Филарет выдвинул ряд условий, после выполнения которых он готов уступить власть. Одним из таких условий является звание «почётного патриарха», которым Фанар должен наградить Филарета за «заслуги перед народом Украины», а также назначенить его главой синода новой церкви.

Эксперты считают, что таким образом Филарет пытается закрепить за собой роль «морального авторитета» на Украине. В то же время, поступок Филарета стал сюрпризом для многих:

«В околоцерковных кругах циркулировали кривотолки, что он ни при каких обстоятельствах не готов склонять голову, чтобы быть не первым», — рассказала политический эксперт Елена Дьяченко.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко проведёт 13 ноября встречу с представителями канонической Украинской православной церкви. Эксперты считают, что Порошенко настроен решительно, и его главной задачей будет убедить священнослужителей перейти в новую раскольничью структуру.

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Не исключено, что Порошенко попытается заручиться поддержкой своей кандидатуры на пост главы новой автокефальной церкви, коим он видит священника УПЦ МП митрополита Винницкого и Барского Симеона.

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Таким образом президент Украины сможет установить контроль над новой структурой.

По данным «Вестей», 22 ноября на Украине может состояться собор, на котором будут главенствовать представители Константинополя. Новая украинская церковь скорее всего не будет иметь статуса патриархии, а руководить ею будет представитель Константинопольского патриархата. Возможно это будет архиепископ Тельмисский Иов, считают в издании.

Напомним, архиепископ Иов дал интервью британской телерадиокомпании ВВС, в котором заявил, что на Украине больше не существует Московского патриархата, а все православные священнослужители подчинены Константинополю.

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Исходя из этого, украинских раскольников обманули, поскольку изначально они хотели автокефалии, а в итоге попали в зависимость от Константинопольского патриархата, отметила эксперт Елена Дьяченко.