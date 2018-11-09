Поиск пострадавших и разбор завалов продолжается в Марселе

Марсель, Франция, , 15:53 — REGNUM Поиск пострадавших и разбор завалов продолжается спустя четыре дня после обрушения двух ветхих зданий в центре Марселя, в результате которых погибло по меньшей мере семь человек, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что на месте происшествия работают 65 спасателей, которые продолжают разбирать груду щебня на улице Обань в центре города. В настоящее время спасатели очистили 690 м³ или чуть меньше половины территории, где произошел инцидент.

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«После такой трагедии нужен козел отпущения. Естественно, мэр всегда несет ответственность за всё», — заявил мэр Марселя, который занимает этот пост в течение 23 лет.

Прокуратура Марселя возбудило расследование, чтобы пролить свет на случившееся, выявить причины обрушения двух зданий и возможных виновных этой трагедии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из рухнувших домов жильцы покинули, но его могли занять бездомные люди. Во втором могли находиться от 8 до 12 человек. Также незначительные ранения получили двое прохожих.

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