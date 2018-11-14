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Frontex: поток беженцев в ЕС снизился на 31%

Общество

Основным маршрутом беженцев стал путь через западную часть Средиземного моря

Брюссель, 14 ноября 2018, 19:36 — REGNUM  Пограничная служба Евросоюза Frontex заявляет, что 2018 год может стать самым малочисленным за пять лет по количеству прибывших в ЕС нелегальных мигрантов, 14 ноября передает агентство Associated Press.

По информации Frontex, за десять месяцев 2018 года зафиксировано пересечение границ ЕС 118,9 тыс. нелегальных мигрантов, что на 31% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Frontex также отмечает, что основным маршрутом проникновения беженцев в ЕС в 2018 году стал путь через западное Средиземное море — из северной Африки в Испанию и Гибралтар.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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