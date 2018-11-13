Еврокомиссия обвинила ряд стран в незнании содержания Договора о миграции

Берлин, , 14:12 — REGNUM Европейская комиссия обвинила власти Австрии и ряда других государств в том, что они не читали текста Глобального договора ООН «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пишет газета Kronen Zeitung.

«Те страны, отказавшиеся от договора», не сделали бы этого этого шага, «если бы они его прочитали», заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на мероприятии, организованном 12 ноября изданием Süddeutsche Zeitung. Позднее пресс-секретарь Еврокомисии сделал аналогичное заявление.

Утверждения Австрии, Венгрии, Польши, Хорватии или Болгарии о том, что договор ООН размывает границу между незаконной и законной миграцией, не соответствуют действительности. На самом деле общая ответственность за миграцию будет означать уменьшение потока незаконных беженцев, уверяют в Брюсселе.

С этим договором ООН стремится к «упорядоченной миграции во благо всех». В том числе он предполагает доступ к социальным пособиям даже для мигрантов без документов.

Как сообщало ИА REGNUM, подписание договора планируется на конференции ООН в Марокко 10−11 декабря.

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