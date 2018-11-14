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Арку вместо постов установят на границе между Ингушетией и Чечней

Общество

Она объединит два субъекта на дороге Малгобек – Горагорский

Арку вместо постов установят на границе между Ингушетией и Чечней
Иван Шилов © ИА REGNUM
Северный Кавказ

Магас, 14 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  На границе между Ингушетией и Чечней в скором времени появится арка. Она заменит существовавшие ранее стационарные посты полиции между двумя субъектами. Об этом заявил журналистам глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.

Арка будет установлена на автодороге Малгобек — Горагорский, соединяющей Малгобекский район Ингушетии и Надтеречный район Чечни. По словам представителя власти, сооружение появится уже на следующей неделе. Было решено, что это будет единый въезд в обе республики, а не две разных арки. С каждой стороны сооружения будет написано название республик и района, куда ведет дорога.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией главы республик подписали 26 сентября. Согласно документу обе республики обменялись равноценными незаселенными территориями площадью до 2 тыс. гектаров.

О том, что в скором времени приграничных постов между Чечней и Ингушетией не будет, заявил спустя несколько дней глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По его словам, ихснимут, но только после согласования с Национальным антитеррористическим комитетом.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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