Посты между Чечней и Ингушетией снимут после согласования с НАК

Магас, , 13:58 — REGNUM Приграничных постов между Чечней и Ингушетией в скором времени не будет. Их снимут, но только после согласования с Национальным антитеррористическим комитетом. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 30 сентября на встрече со старейшинами, представителями общественных организаций, депутатами.

По словам ингушского лидера, по-прежнему останутся посты лишь на федеральных трассах, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Напомним, 26 сентября в Магасе состоялось подписание соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией. Главы республик поставили точку в вопросе, долгое время остававшемся нерешенным.

Ранее ряд СМИ сообщил, что сразу же вслед за подписанием соглашения о границе власти Ингушетии и Чечни приступили к сносу постов. Так, по данным «Интерфакса», был снят пост, который стоял между ингушским селом Аршты и чеченским Бамутом Также был убран пост, располагавшийся вблизи сельского поселения Аки-Юрт на ингушской территории.

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Как пояснил Юнус-Бек Евкуров, обе стороны обменялись равноценными территориями: Чечня уступила 1890 га и Ингушетия столько же. Таким образом был выравнен выступавший в границе клин и решен вопрос о спорной территории в районе села Чемульга.