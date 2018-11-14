Запись общественницы о «предпринимателе» Цеповязе удалена в соцсети

Благовещенск, , 09:20 — REGNUM Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram неоднозначный пост, который спустя некоторое время был удален. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, женщина обнародовала фотографию осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза и назвала его «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером».

Позже запись общественницы исчезла со страницы в Instagram. При этом Охотникова сообщила в соцсети, что она не знает «куда делся этот пост».

«Я не знаю, куда делся этот пост, — говорит в видео председатель ОНК. — Это удаляла не я… Для меня самой это сюрприз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заключенный Вячеслав Цеповяз, отбывающий наказание в Амурской области, входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края. Члены организованной преступной группировки в 2013 году были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

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