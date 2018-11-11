Адвокат Цеповяза заявил, что его клиент «морально подавлен»

Москва, , 09:34 — REGNUM Адвокат Роман Боков, который представляет интересы осужденного за массовое убийство члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, заявил, что его клиент находится в подавленном моральном состоянии.

Боков рассказал, что посетил Цеповяза в штрафном изоляторе (ШИЗО) и того было «болезненное состояние». Якобы Цеповяз подавлен морально в связи со скандалом вокруг фотографий, на которых запечатлен поедающим красную икру, шашлыки и крабов, находясь в следственном изоляторе.

Также адвокат отметил, что из ШИЗО Цеповяза переведут 11 ноября. В штрафной изолятор его посадили за нарушение режима распорядка дня в колонии — Цеповяз не явился на завтрак.

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвали фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии ест краба, красную икру и готовит шашлык. В связи с этим уже проводятся многочисленные проверки и даже возбуждено уголовное дело.

Сам Цеповяз 8 ноября сделал заявление, в котором связал публикацию фотографий с разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Заключенный подчеркнул, что достоверность фотографий никак не установлена.

«Может, был какой-то повод и заключенные совместными усилиями устроили себе праздник», — отметил он.