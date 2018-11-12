Понедельник, 12 Ноября 2018 года
10:32:47 МСК

Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта — председатель ОНК

Общество

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых находящийся в колонии Вячеслав Цеповяз питается крабами и красной икрой

Благовещенск, 12 ноября 2018, 09:11 — REGNUM  Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, который с 2016 года был привлечен к работам на пасеке, жил в бараке улучшенного стандарта. Об этом сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова агентству «Интерфакс».

"Он (Вячеслав Цеповяз) находился в бараке нового стандарта, где есть отдельные комнаты на два человека», — отметила председатель региональной ОНК.

По ее словам, в обычных бараках проживают неработающие заключенные, а в «улучшеных» — у кого нет взысканий и кто задействован на работах.

Охотникова добавила, что в январе 2018 года Цеповяз был уволен с пасеки.

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых находящийся в колонии Вячеслав Цеповяз питается крабами и красной икрой. В связи с этим уже проводятся многочисленные проверки. Сам осужденный по делу «банды Цапков» утверждает, что фотографии были сделаны не в тюрьме.

Читайте также: СК возбудило дело против сотрудников тюрьмы, в которой сидит Цеповяз

А также: Адвокат Цеповяза заявил, что его клиент «морально подавлен»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить