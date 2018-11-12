Цеповяз жил в бараке улучшенного стандарта — председатель ОНК

Благовещенск, , 09:11 — REGNUM Осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, который с 2016 года был привлечен к работам на пасеке, жил в бараке улучшенного стандарта. Об этом сообщила председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова агентству «Интерфакс».

"Он (Вячеслав Цеповяз) находился в бараке нового стандарта, где есть отдельные комнаты на два человека», — отметила председатель региональной ОНК.

По ее словам, в обычных бараках проживают неработающие заключенные, а в «улучшеных» — у кого нет взысканий и кто задействован на работах.

Охотникова добавила, что в январе 2018 года Цеповяз был уволен с пасеки.

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии, на которых находящийся в колонии Вячеслав Цеповяз питается крабами и красной икрой. В связи с этим уже проводятся многочисленные проверки. Сам осужденный по делу «банды Цапков» утверждает, что фотографии были сделаны не в тюрьме.

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