Саратовский депутат за две недели «на макарошках» похудел на 6 кг

Саратов, , 00:02 — REGNUM Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), который в течение двух недель придерживается диеты, предложенной уволенной министром труда региона Натальей Соколовой, похудел на 6 кг. Депутат пытается выжить, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц. Основу его рациона сейчас составляют крупы и овощи.

«Я весил 94 кг на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 кг с небольшим, похудел», — рассказал депутат ТАСС. Бондаренко добавил, что на завтрак съедает 1,5 яйца, в обед ограничивается гречкой или ест щи без мяса.

Причем в настоящее время депутат находится в Хакасии и продолжает готовить самостоятельно, поскольку живет в съемной квартире. При перелете в республику, который длился четыре часа, ему пришлось пить только воду, чтобы не отходить от диеты.

Напомним, Бондаренко закупает продукты питания на неделю на 875 рублей. Все покупки он совершает на рынке, в недельное меню входят овощи, курица, яйца и макароны. Бондаренко сетовал, что на «обыденные радости жизни» денег не осталось.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, на эксперимент депутата сподвиг спор с экс-министром труда Соколовой, который произошел на обсуждении суммы прожиточного минимума для пенсионеров на заседании профильного комитета. Чиновники поспорили о том, может ли человек прожить на 3,5 тыс. рублей — такая сумма отведена в прожиточном минимуме на продукты питания. Коммунист предложил провести эксперимент и самим попробовать ограничиться в месяц указанной суммой. Чиновница ответила, что не сможет принять в нём участие из-за статуса министра. Однако пообещала составить специальное меню, по которому депутат сможет тратить на еду в месяц не более этой суммы.

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Разговор оказался записан на видео и разошелся в СМИ, а также на цитаты для мемов и фотожаб. Министр труда утверждала, что «макарошки всегда стоят одинаково», меню будет «сбалансированным и диетическим». После резонанса губернатор Валерий Радаев принял решение отправить Соколову в отставку с формулировкой «за пренебрежительное отношение к темам, столь чувствительным для населения».

Примечательно, что прожиточный минимум, сумма которого и стала предметом разразившегося скандала, позднее был принят облдумой большинством голосов.

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