«Аномальные темпы!»: о депутате, сбросившем 6 кг на «макарошковой» диете

Новосибирск, , 09:35 — REGNUM Сибирский журналист Вадим Алексеев, уже испытавший на себе «прожиточную диету», удивлён резким похудением депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

«Сбросить шесть кило за две недели — мечта многих толстяков. Аномальные темпы! Ещё и на макарошках — это, по-моему, не тот продукт, который способствует скорой потере веса», — отметил корреспондент «КП-Новосибирск» в комментарии корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, ранее о том, что депутат Николай Бондаренко, севший на «макарошковую диету», за две недели похудел на шесть килограммов, сообщило ТАСС. Питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц народный избранник решил после спора с теперь уже бывшим министром труда Натальей Соколовой, утверждающей, что такой прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться.

В первую неделю своей «диеты» депутат заявлял, что похудел более чем на два килограмма. Но корреспондент «КП-Новосибирск» Вадим Алексеев, проводивший аналогичный эксперимент в начале 2018 года, утверждает, что, имея в наличии лишь 3,5 тысячи рублей, ему в течение месяца удалось не только полноценно и разнообразно питаться, но ещё и сэкономить 600 рублей. Ранее журналист пояснял, что существенно экономить средства ему помогло собственноручное приготовление блюд и покупка продуктов по акциям.

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