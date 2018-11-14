«Караван мигрантов» достиг границы США с Мексикой

Тихуана, Мексика, , 07:22 — REGNUM «Караван мигрантов» из Центральной Америки добрался до границы Мексики с США, передает немецкий канал N-TV 14 ноября.

Около 20 человек взобрались на пограничный забор, отделяющий мексиканский город Тихуана от американского Сан-Диего на побережье Тихого Океана. Американские пограничники наблюдали за этим в режиме боеготовности, однако инцидент закончился мирно. Спустя 20 минут мигранты спустились с забора.

Напомним, через Мексику двигаются четыре «каравана мигрантов», насчитывающие тысячи человек. Они отказались от убежища, предложенного властями Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гондураса, Сальвадора и Гватемалы призвали соседние страны выяснить, кто стоит за организацией подобного нелегального способа попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп выдвинул к границе войска.

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