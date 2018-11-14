Среда, 14 Ноября 2018 года
07:23:21 МСК

«Караван мигрантов» достиг границы США с Мексикой

Общество

Два десятка мигрантов проверили хладнокровие американских пограничников, взобравшись на забор

Тихуана, Мексика, 14 ноября 2018, 07:22 — REGNUM  «Караван мигрантов» из Центральной Америки добрался до границы Мексики с США, передает немецкий канал N-TV 14 ноября.

Около 20 человек взобрались на пограничный забор, отделяющий мексиканский город Тихуана от американского Сан-Диего на побережье Тихого Океана. Американские пограничники наблюдали за этим в режиме боеготовности, однако инцидент закончился мирно. Спустя 20 минут мигранты спустились с забора.

Напомним, через Мексику двигаются четыре «каравана мигрантов», насчитывающие тысячи человек. Они отказались от убежища, предложенного властями Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гондураса, Сальвадора и Гватемалы призвали соседние страны выяснить, кто стоит за организацией подобного нелегального способа попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп выдвинул к границе войска.

Читайте также: Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США и Латинская Америка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить