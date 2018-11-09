Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Вашингтон, , 19:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, которая направлена на временный отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам из Мексики. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что в США мигранты должны попадать легально — через пропускные пункты. Все, кто незаконно проник на территорию США, должны выдворяться из страны.

«Люди должны попадать в Штаты через пропускные пункты», — подчеркнул Трамп.

Также он вновь заявил, что стена на границе с Мексикой должна быть построена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самый разгар предвыборной борьбы перед промежуточными выборами в Конгресс в СМИ появилась информация о движении сразу нескольких караванов мигрантов из Центральной Америки к границе США.

В ответ на это Трамп заявил, что готов отправить на южную границу 15 тыс. военнослужащих, которые бы ограничили плохо контролируемый поток беженцев.