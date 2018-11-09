Пятница, 9 Ноября 2018 года
20:53:58 МСК

Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам

Политика

Президент готов отправить на границу с Мексикой 15 тыс. солдат

Трамп запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам
Ken Lund
Пропускной пункт на границе с Мексикой. США

Вашингтон, 9 ноября 2018, 19:35 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, которая направлена на временный отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам из Мексики. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что в США мигранты должны попадать легально — через пропускные пункты. Все, кто незаконно проник на территорию США, должны выдворяться из страны.

«Люди должны попадать в Штаты через пропускные пункты», — подчеркнул Трамп.

Также он вновь заявил, что стена на границе с Мексикой должна быть построена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самый разгар предвыборной борьбы перед промежуточными выборами в Конгресс в СМИ появилась информация о движении сразу нескольких караванов мигрантов из Центральной Америки к границе США.

В ответ на это Трамп заявил, что готов отправить на южную границу 15 тыс. военнослужащих, которые бы ограничили плохо контролируемый поток беженцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить