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ВОЗ обнаружила главный источник заражения Эболой в Конго

Общество

«Более 50 процентов случаев в Бени вышли из этих полутрадиционных медицинских учреждений»

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ВОЗ обнаружила главный источник заражения Эболой в Конго
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Конго

Киншаса, 13 ноября 2018, 22:41 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) главным источником заражения вирусом Эбола на северо-востоке Конго «полутрадиционные» неофициальные медицинские центры, 13 ноября передает агентство Associated Press.

«Вероятно, более 50 процентов случаев в Бени вышли из этих полутрадиционных медицинских учреждений», — заявил представитель ВОЗ Питер Салама.

По словам Саламы, в таких центрах Эболу часто путали с простой лихорадкой и не изолировали больных. Кроме того, «практика гигиены и инъекций в этих центрах небезопасна».

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Лихорадка Эбола
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