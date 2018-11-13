ВОЗ обнаружила главный источник заражения Эболой в Конго

Киншаса, , 22:41 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) главным источником заражения вирусом Эбола на северо-востоке Конго «полутрадиционные» неофициальные медицинские центры, 13 ноября передает агентство Associated Press.

«Вероятно, более 50 процентов случаев в Бени вышли из этих полутрадиционных медицинских учреждений», — заявил представитель ВОЗ Питер Салама.

По словам Саламы, в таких центрах Эболу часто путали с простой лихорадкой и не изолировали больных. Кроме того, «практика гигиены и инъекций в этих центрах небезопасна».

Читайте также: Глава миротворцев ООН: «Нейтрализуем» повстанцев — победим лихорадку Эбола