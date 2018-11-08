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Глава миротворцев ООН: «Нейтрализуем» повстанцев — победим лихорадку Эбола

Общество

«Мир является одним из основных элементов борьбы с Эболой»

Киншаса, 8 ноября 2018, 01:30 — REGNUM  Глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа обещает «выследить и нейтрализовать» всех повстанцев в Конго, которые мешают борьбе с вирусом Эбола, 7 ноября передает агентство Associated Press.

«Мы обещаем выследить и нейтрализовать этих мятежников, потому что у нас есть мандат на поддержание мира. Мир является одним из основных элементов борьбы с Эболой», — заявил Лакруа на пресс-конференции в Бени.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября повстанцами Май-Май на северо-востоке Конго были убиты двое медицинских работников из группы по борьбе со вспышкой Эболы. Жертвами вспышки Эболы в мятежных провинциях уже стали 180 человек.

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Лихорадка Эбола
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