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Министр обороны Украины опроверг информацию о закупке турецких дронов

Общество

Украина с первых ней войны ищет оружие за границей

Киев, 13 ноября 2018, 12:45 — REGNUM  Украина не подписывала договора, касающегося покупки турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, заявил министр обороны Украины Степан Полторак 13 ноября в эфире украинского «Пятого канала».

«По этому поводу я тоже много чего слышал… Где-то даже прочитал, что мы подписали договор. Это не соответствует действительности. Никакого договора мы не подписывали», — рассказал Полторак.

Он также отметил, что Украина сразу после начала гражданской войны против Донбасса начала искать за рубежом новые виды вооружений, однако первых успехов в этом вопросе удалось добиться только после передачи Украине американских противотанковых комплексов Javelin.

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Напомним, во время недавнего визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко сфотографировался на фоне беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.

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Затем в специализированных украинских СМИ появилась информация о закупке турецких дронов с последующей локализацией их производства на территории Украины.

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