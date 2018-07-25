Пентагон обеспечит Джавелинами Турцию, Прибалтику и Украину

Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Американское оборонное ведомство выделило свыше $300 млн на производство переносных противотанковых комплексов Джавелин. Информация была опубликована 24 июля на официальном сайте министерства обороны США.

Компании Lockheed Martin и Raytheon получили $307,5 млн на производство Джавелинов для продажи в Австралию, Эстонию, Литву, Турцию, на Тайвань и на Украину. Оружие должно быть готово до конца августа 2021 года. Производство развернется в городе Тусон в штате Аризона.

Напомним, 22 мая в интернете появилась скан-копия письма гендиректора киевского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева на имя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. В нем сказано, что переданные украинской стороне Джавелины имеют проблемы с маршевыми двигателями, поскольку у них закончился срок эксплуатации.

В СНБО поспешили обозвать письмо «фейком», но США неоднократно продавали Украине списанный военный хлам.

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