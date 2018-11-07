Украина закупит турецкие беспилотники

Киев, , 10:48 — REGNUM Украина подписала с Турцией договор о покупке оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 от компании Baykar Makina, сообщил 6 ноября Украинский милитарный портал со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, договор подписал министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский и глава компании «Укроборонпром» Павел Букин. Подписание договора состоялось во время официального визита в Турцию президента Украины Петра Порошенко 3−4 ноября.

Переговоры о закупке беспилотников длились в течение двух лет. Представители Украины неоднократно посещали Турцию и знакомились с этапами испытания техники.

Рассматривается также вопрос о частичной локализации производства Bayraktar TB2 на мощностях авиазавода «Антонов».

Отметим, беспилотник Bayraktar TB2 способен нести управляемые противотанковые ракеты и бомбы. В 2016 году Турция использовала эти аппараты против отрядов курдской оппозиции.

Напомним, во время своего визита в Турцию Порошенко посетил производство, а также сфотографировался на фоне турецкого беспилотника. Его советник Юрий Бирюков не подтвердил и не опроверг заинтересованность Украины в данной технике, назвав фотосессию «не случайной».

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