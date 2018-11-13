Допуски Росавиации: куда можно и нельзя улететь из городов Поволжья

Нижний Новгород, , 12:07 — REGNUM Росавиация своим приказом выдала допуск к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров из городов Приволжского федерального округа. Их получили пять авиаперевозчиков, больше всего направлений «допущено» из Ульяновска. Одной из авиакомпаний был отозван допуск на рейсы из Казани и Перми в Ереван, а другой не согласовали рейсы Казань — Анталья семь раз в неделю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Авиакомпании «АзурЭйр» одобрен рейс Самара — Бургас (Болгария), который будет выполняться семь раз в неделю, а компании «Нордавиа» дан допуск на рейс Уфа-Тбилиси — три раза в неделю. Этой же авиакомпании разрешили выполнять три рейса из Самара в Тбилиси. Авиакомпания «АйФлай» будет три раза в неделю летать из Казани в Санью (Китай), а также ей одобрены рейсы в Санью из Уфы, Самары — по три рейса из каждого города. Из Самары и Казани по направлению Саньи также по одному разу в неделю будет осуществлять рейсы авиакомпания «АзурЭйр», а из Перми и Нижнего Новгорода туда же она будет перевозить пассажиров дважды в неделю.

Больше всего рейсов получили допуск у авиакомпании «АзурЭйр» из Ульяновска в города Китая — Гуанчжоу, Сиань, Фучжоу, Цзинань, Чунцин, Чаншу, Хефей, Ченду, Нанкин, Ухань, Харбин. Все рейсы будут выполняться один раз в неделю. В Дубаи авиакомпания трижды в неделю будет летать из Уфы, Казани и Самары, а из Перми допуск получили четыре рейса в неделю. Семь раз в неделю из Нижнего Новгорода этим же авиаперевозчиком можно будет улететь в Анталью, а из Казани авиакомпания будет летать в турецкий город дважды в неделю.

Помимо этого, авиакомпании «ИрАэро» увеличено число рейсов с одного до трёх из Уфы в китайские города Санья, Хайкоу.

При этом на осуществление перевозок по направлению Казань — Анталья семь раз в неделю «АзурЭйр» было отказано в допуске. Также допуски на рейсы Казань — Ереван, Пермь — Ереван (дважды в неделю) были отозваны у авиакомпании «Грозный авиа».

Напомним, у «Грозный Авиа» допуски в целом были отозваны по 25 международным направлениям. Причина — невыполнение полетов в течение двух последовательных сезонов.

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