У «Грозный Авиа» отозвали допуски к международным перевозкам

Грозный, , 19:56 — REGNUM У перевозчика «Грозный Авиа» отозваны допуски к осуществлению международных перевозок по 25 направлениям. Причина — невыполнение полетов в течение двух последовательных сезонов. Такое решение закреплено 9 ноября приказом Федерального агентства воздушного транспорта, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Среди направлений, куда теперь у компании не будет возможности осуществлять авиперелеты, рейсы из Грозного в Тбилиси, Баку, Алма-Ату, Астану, Караганду, Актау, Батуми и другие города зарубежья. Есть также ряд рейсов авиакомпании из других аэропортов России, допуски к которым тоже отозваны. Среди них, в частности, рейсы из Анапы в Ереван, из Симферополя в Ереван, Стамбул и Минск, из Перми, Волгограда и Белгорода в Ереван и другие.

Напомним, авикомпания «Грозный Авиа» была создана в 2007 году по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова. Ее учредителем выступил Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Первый рейс компании на самолете Як-42 вылетел в сентябре 2007 года по маршруту Грозный — Москва.

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К концу 2016 года флот «Грозный Авиа» насчитывал шесть авиалайнеров Як-42. В том же году руководство компании заявило о намерении приобрести два самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), позже однако отказавшись от своих планов в пользу покупки двух «Аэробусов».

Осенью 2017 года в отношении генерального директора ПАО «Авиакомпания «Грозный Авиа» было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в полной невыплате заработной платы из корыстной заинтересованности сотрудникам предприятия за период времени с августа по декабрь 2016 года.

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