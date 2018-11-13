Петербургские эксперты рассказали, зачем в пельмени добавляют шкуру

Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» с помощью пищевой лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» протестировала различные виды замороженных пельменей, продающихся в магазинах Петербурга.

Как выяснилось, заверения некоторых производителей о том, что их пельмени сделаны по ГОСТу, совсем не гарантируют их качества, а при изготовлении в состав продукта зачастую добавляют вещества, не способствующие здоровому питанию.

Для исследования были приобретены пельмени десяти торговых марок разных изготовителей стоимостью до 300 рублей за килограмм. Их проверяли на соответствие состава фарша заявленному на упаковке, массовую долю начинки, а также достоверность указанных на упаковке значений по белку и жиру.

Единственный сорт пельменей, производитель которого сообщил, что сделал их по ГОСТу, как выяснилось, не смог дотянуть до требований государственного стандарта при том, что цена таких пельменей оказалась самой высокой среди всех участвовавших в экспертизе образцов — 229 руб. за 700 г.

Еще в нескольких образцах пельменей были обнаружены ингредиенты, не заявленные на упаковке, например, коллагеновый животный белок и крахмалосодержащая добавка.

«Коллагеновый белок — это шкура животного, из которой, измельчая, получают эластичную субстанцию. Этот белок очень низкого качества, плохо усваивается и не несет такой питательной ценности для организма человека, как мясной», — объяснил завкафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО Александр Ишевский.

Производители добавляют такой белок в продукты, поскольку он хорошо удерживает влагу, повышая выход начинки пельменей за счет добавления в фарш воды. Для тех же целей используют соевый белок, клетчатку и крахмалосодержащие добавки.

Как отмечают в организации «Общественный контроль», по результатам экспертизы пельмени, изготовленные по техническим условиям (ТУ), по качеству даже превзошли те, что сделаны по ГОСТу.

Однако ходе тестов у 8 из 10 отобранных образцов данные маркировки по содержанию веществ в продукте отличались от фактически установленных, что говорит о нестабильном качестве сырья и возможных отклонениях от технологии изготовления в процессе производства.

Лидером петербургского теста стали пельмени «Фирменные», произведенные в Кировской области, изготовленные по техническим условиям. Количество белка и жира в них полностью соответствовало значениям, указанным на этикетке, а в составе не было выявлено компонентов, не заявленных на упаковке.

Как отмечают специалисты, при выборе пельменей надо руководствоваться правилом: чем меньше в них посторонних добавок, специй, тем лучше. Обращать внимание на заявленный вид и удельный вес фарша. Кроме того, перед покупкой нужно потрясти пачку. Если пельмени бьются друг о друга, значит режим их хранения не нарушен. Если же нет, значит, возможно, они подвергались разморозке. Их употребление может быть небезопасно.

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Как сообщало ИА REGNUM, производимые в России торговые марки пельменей подвергнутся экспертной проверке. Об этом сообщили в «Роскачестве». В тесте примут участие порядка 50 сортов пельменей, производимых в Москве и еще 20 регионах страны.