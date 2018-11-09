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Роскачество добралось до российских пельменей

Экономика

В тесте примут участие порядка 50 сортов популярного блюда, производимых в Москве и еще 20 регионах страны

Москва, 9 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  Производимые в России торговые марки пельменей подвергнутся экспертной проверке. Об этом сообщили в организации Роскачество.

Отмечается, что в тесте примут участие порядка 50 сортов популярного блюда, производимых в Москве и еще 20 регионах страны. Роскачество будет анализировать продукцию более чем по 50 параметрам качества и безопасности. Пельмени проверят на наличие искусственных добавок, содержание антибиотиков, соответствие пачек указанной массе нетто и другим.

Также эксперты оценят соотношение теста и мяса в продукции разных марок, исследуют продукт на наличие крахмала, растительного белка и др. посторонних субстанций.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что после тестирования специалистами Роскачества десяти марок консервов «Килька в томате» ни одна марка не признана соответствующей стандартам качества.

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