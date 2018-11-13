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ВОЗ: бесконтрольные продажи антибиотиков — риск планетарного масштаба

Общество

Бороться с чрезвычайным или неправильным применением этих препаратов можно, лишь предоставляя указанные средства по рецепту врача

ВОЗ: бесконтрольные продажи антибиотиков — риск планетарного масштаба
Таблетки

Женева, Швейцария, 13 ноября 2018, 09:22 — REGNUM  Бесконтрольное применение антибиотиков является фактором риска для здравоохранения в планетарном масштабе, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты организации подчеркнули, что в результате чрезмерного употребления антибиотиков в терапии инфекционных заболеваний возможно развитие устойчивости микроорганизмов к лекарствам, что представляет собой «крупнейшую угрозу для здравоохранения и развития человечества».

В документе указано, что в разных государствах сильно различается количество применяемых средств указанной категории на тысячу населения — от четырех до 64 приемов в день — то есть в 16 раз больше. По мнению экспертов ВОЗ, бороться с чрезвычайным или неправильным применением антибиотиков можно, лишь предоставляя указанные средства по рецепту врача.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследователи из Австралии заявили, что обнаружили три новых штамма стафилококка, устойчивых к действиям антибиотиков. Учёные провели исследование на базе 78 больниц в десяти странах мира.

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