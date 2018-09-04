Вторник, 4 Сентября 2018 года
16:14:13 МСК

Учёные нашли новые бактерии, устойчивые к антибиотикам

Наука

Бактерии приспосабливаются к антибиотикам

Канберра, 4 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  Учёные из Австралии заявили, что обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, устойчивых к действиям антибиотиков. Об этом сообщается на сайте австралийского Института инфектологии и иммунитета.

Учёные провели исследование на базе 78 больниц в 10 странах мира, направленное на изучение устойчивости больничных бактерий к антибиотикам. В результате были выявлены новые штаммы таких бактерий.

По словам учёных, выявление новых штаммов говорит о том, что в процессе лечения медики регулярно используют новейшие антибиотики, однако бактерии приспосабливаются к ним.

Читайте также: Учёные будут бороться с супербактериями с помощью молока утконосов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить