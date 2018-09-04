Учёные нашли новые бактерии, устойчивые к антибиотикам

Канберра, , 14:37 — REGNUM Учёные из Австралии заявили, что обнаружили три новых штамма бактерии стафилококка, устойчивых к действиям антибиотиков. Об этом сообщается на сайте австралийского Института инфектологии и иммунитета.

Учёные провели исследование на базе 78 больниц в 10 странах мира, направленное на изучение устойчивости больничных бактерий к антибиотикам. В результате были выявлены новые штаммы таких бактерий.

По словам учёных, выявление новых штаммов говорит о том, что в процессе лечения медики регулярно используют новейшие антибиотики, однако бактерии приспосабливаются к ним.

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