Москва вошла десятку городов мира с лучшими условиями для жизни

Москва, , 08:45 — REGNUM Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни. Столица заняла шестое место в рейтинге, который составила международная консалтинговая компания Resonance, сообщается на портале мэра Москвы.

Экспертами было выбрано 100 городов мира, где, в частности, оценивался уровень туризма, экономики и культурной жизни мегаполисов.

Первую строчку в рейтинге городов мира с лучшими условиями для жизни занял Лондон, вторую — Париж, третью — Нью-Йорк. В пятерку также вошли Токио и Барселона. Москва оказалась на шестом месте, опередив такие города, как Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Отмечается, что эксперты высоко оценили проведенный этим летом чемпионат мира по футболу — 2018, матчи которого принимала и Москва. ЧМ-2018 положительно сказалось и на гостиничном бизнесе. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 1,5 тыс. отелей. Кроме того, эксперты отметили парк «Зарядье», который стал знаковым местом столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. 21% опрошенных ответили, что в чём-то жизнь в Москве комфортна, а в чём-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4%.

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