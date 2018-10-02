Москву назвали лучшим местом в мире для путешествия осенью

Москва, , 13:25 — REGNUM Читайте также: 75% жителей Москвы считают город удобным для жизни

Москва вошла в ТОП-10 лучших мест в мире для путешествия в осеннее время года. Об этом на своем сайте сообщил американский телеrканал CNN, представив рейтинг десяти фантастических мест для осенних вояжей. Любителям путешествий нужно серьёзно задуматься о поездке в Москву, сообщается на сайте CNN.

Авторы рейтинга считают, что в Москве в осеннее время года очень красивый листопад, который поражает необычными красками. «Ни одна страна в мире не имеет таких деревьев, заполненных красноватыми, алыми и золотистыми листьями», — говориться в сообщении.

Кроме того в Москве, ряд бывших старинных усадеб были отреставрирован и преобразованы в большие общественные парки. В частности, парк Коломенское является фантастически красивым местом, а усадьба Царицыно, некогда принадлежавшая Екатерине II, обладает неповторимым колоритом.

Читайте: 75% жителей Москвы считают город удобным для жизни

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, три четверти жителей Москвы (75%) считают свой город проживания удобным для жизни. 21% опрошенных ответил, что, в чем жизнь в Москве комфортна, а в чем-то нет. Неудобным для жизни городом назвали Москву 4%.

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