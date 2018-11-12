Новые власти Италии отказывают мигрантам в убежище в 75% случаев

Рим, , 18:09 — REGNUM В течение последнего месяца власти Италии отклонили 75% запросов (6634 из 8925) о предоставлении убежища нелегальным мигрантам, передает Il Giornale в понедельник, 12 ноября.

Издание отмечает, что другие показатели после вступления в силу «декрета Сальвини» о безопасности и миграции столь же красноречивы: защиту государства по гуманитарным мотивам получают 12% просителей, ранее этот показатель составлял 25%.

Власти Италии отмечают, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов, которые ранее прибывали в Италию, ехали из стран, в которых нет войны; их следует называть «экономическими мигрантами», а не беженцами, отмечают министры.

За время пребывания у власти Демократической партии в Италию прибыли 700 тысяч нелегальных мигрантов, а число бедных граждан страны увеличилось до 5 миллионов, страна больше не может позволить себе содержать «армию фальшивых беженцев», отмечал ранее вице-премьер Маттео Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствие со своим предвыборным обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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