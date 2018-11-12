Сальвини: если Европа продолжит морочить нам голову — заблокируем бюджет ЕС

Рим, , 14:36 — REGNUM Глава МВД Италии Маттео Сальвини обвинил власти Мальты в том, что те помогают нелегальным мигрантам добираться до берегов Италии, передает Il Fatto Quotidiano в понедельник, 12 ноября.

Сальвини заявил, что очередной случай произошел в конце минувшей недели, когда мальтийские власти предоставили группе мигрантов из 13 человек спасательные жилеты, питьевую воду и навигационные средства и помогли им добраться до итальянского острова Лампедуза.

Италия передаст всю информацию властям ЕС и потребует их вмешательства, а если евробюрократы «продолжат морочить нам голову», то Италия может заблокировать принятие бюджета ЕС, отметил министр.

Ранее с аналогичными предупреждениями выступал коллега Сальвини по правительству вице-премьер Луиджи Ди Майо: он обещал, что Италия заблокирует принятие бюджета ЕС, если власти Евросоюза не перейдут от слов к делу в оказании помощи Италии в вопросе о нелегальных мигрантах.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствие со своим предвыборным обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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