Берлинский метрополитен выпустил сюрреалистичный клип

Берлин, , 15:24 — REGNUM Сотрудники метрополитена Берлина опубликовали на Facebook и на YouTube клип под названием My way, в котором показали новые стороны своей работы. Ролик набрал уже более 2 млн просмотров.

В съемках приняли участие не профессиональные актёры, а реальные контролёры и машинисты, работающие в метрополитене. Кроме того, на кадрах появляется и знаменитый немецкий рэпер Cro. В основу клипа легла песня Фрэнка Синатры My way. Сам ролик состоит из сюрреалистичных сцен и жизнеутверждающих фраз, которые произносят сотрудники метро.

Зрители положительно оценили клип. По их мнению, таким образом руководство метрополитена старается привлечь внимание пассажиров к своим услугам и показать потенциальным кандидатам на работу, что проводить дни под землёй не так уж плохо.

«Это ещё реклама или уже искусство?» — спрашивает Cpt Babs.

Ранее необычный клип, который набрал более 1 млн просмотров, выпустил и американский рэпер Винс Стейплс. Все события в ролике происходят в интерфейсе и стилистике Google Maps.