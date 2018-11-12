«Московская электронная школа» вошла в топ-100 мировых проектов — Собянин

Москва, , 08:49 — REGNUM «Медицинский класс в московской школе» и «Московская электронная школа» (МЭШ) вошли в список ста главных мировых проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети Twitter.

По словам градоначальника, международный саммит в сфере образования HundrED состоялся на днях в Хельсинки.

Собянин отметил, что в топ-100 главных мировых проектов вошли МЭШ и «Медицинский класс в московской школе». Мэр Москвы Собянин поздравил коллег с «международным признанием».

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