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«Московская электронная школа» вошла в топ-100 мировых проектов — Собянин

Общество

Международный саммит в сфере образования HundrED состоялся на днях в Хельсинки

Москва, 12 ноября 2018, 08:49 — REGNUM  «Медицинский класс в московской школе» и «Московская электронная школа» (МЭШ) вошли в список ста главных мировых проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети Twitter.

По словам градоначальника, международный саммит в сфере образования HundrED состоялся на днях в Хельсинки.

Собянин отметил, что в топ-100 главных мировых проектов вошли МЭШ и «Медицинский класс в московской школе». Мэр Москвы Собянин поздравил коллег с «международным признанием».

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