Синоптик рассказал, когда ожидать уменьшения запаха гари в Москве
Уменьшения запаха гари в Москве и Подмосковье стоит ожидать не ранее 25 августа. Об этом сегодня, 24 августа, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Учёные назвали регионы с прогнозом чрезвычайной пожарной опасности
В целом ряде российских регионов в ближайшее время прогнозируются чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Комиссия по ликвидации лесных пожаров приняла первые решения
Необходимо координировать действия федеральных и региональных сил и средств по локализации и ликвидации пожаров в Рязанской и Нижегородской областях, где складывается наиболее сложная обстановка в центральной части России. Механизмы координации разработали в ходе первого заседания правительственной комиссии по ликвидации пожаров, которое провел вице-премьер Дмитрий Григоренко.
В России создана правительственная комиссия по ликвидации лесных пожаров
Премьер-министр Михаил Мишустин 23 августа подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Её возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
Путин оценил усилия Собянина по ликвидации пожаров под Рязанью
Пришедшее в Москву из Рязанской области задымление создаёт проблемы для населения. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам в России заявил президент РФ Владимир Путин.
«К сожалению, задымление есть в Москве. Роза ветров такая, что из Рязанской области до Москвы все-таки доносится этот дым, создает проблемы для людей», — сказал Путин.
Собянин: ситуация с лесными пожарами в Московском регионе стабильная
Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе остается стабильной. Об этом 24 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое посвящено ликвидации природных пожаров.
По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 24 августа в России действовало 104 лесных пожара на площади 107136 га, в том числе локализован 31 лесной пожар на площади 63315 га, по которым проводились работы по активному тушению.
Введен режим ЧС в шести субъектах Российской Федерации: на всей территории Рязанской, Нижегородской областей, Республики Коми, в Усть-Донецком муниципальном образовании Ростовской области, в Юринском муниципальном образовании Республики Марий Эл, в Усть-Майском муниципальном образовании Якутии.
Введен особый противопожарный режим в 65 cубъектах Российской Федерации.
Путин предупредил о риске ухудшения ситуации с пожарами на Дальнем Востоке
Риски ухудшения ситуации с лесными пожарами существуют не только на европейской территории России, но и на Дальнем Востоке. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин заявил о сложной ситуации с пожарами на европейском континенте
Борьба с лесными пожарами на всём европейском континенте требует привлечения ресурсов. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам заявил президент РФ Владимир Путин.
Собянин: ситуация с лесными пожарами в Московском регионе стабильная
Ситуация с лесными пожарами в Московском регионе остается стабильной. Об этом 24 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое посвящено ликвидации природных пожаров.
«В Московском регионе ситуация стабильная, несмотря на сложный пожароопасный период, каких-то серьезных возгораний нет», — сказал Собянин.
Путин обеспокоен ситуацией с пожарами в Рязанской области
У властей РФ вызывают беспокойство лесные пожары в Рязанской области. Об этом в ходе совещания о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах России заявил президент РФ Владимир Путин.
Путину доложили о пожарах в Рязанской области
Природный пожар в Рязанской области полностью ликвидируют в течение одной-двух недель. О ситуации в регионе президенту РФ Владимиру Путину 24 августа доложил врио губернатора Павел Малков.
Путин разрешил Собянину поехать в Рязанскую область
Президент РФ Владимир Путин разрешил мэру Москвы Сергею Собянину посетить Рязанскую область, где бушуют лесные пожары. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе совещания по лесным пожарам в РФ.
В ходе совещания Собянин попросил у Путина разрешения съездить в Рязанскую область для проверки работы московских спасателей.
Путин проводит совещание по ликвидации природных пожаров
Владимир Путин отметил, что аномально жаркая погода в России и во многих странах привела к крупнейшим природным пожарам.
Путин заявил об улучшении ситуации с пожарами по сравнению с 2021 годом
Общая площадь лесных пожаров в России на сегодняшний день в три раза меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом в ходе совещания по лесным пожарам заявил президент РФ Владимир Путин.
«В целом по стране на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году, — в 2,8 раза. Между тем из-за аномальных погодных условий в ряде регионов европейской части страны сегодня ситуация сложная, прежде всего речь идет о природных пожарах в Рязанской области».