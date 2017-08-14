В ряде регионов России складывается сложная ситуация с природными пожарами.

В Рязанской области возгорания продолжают распространяться из-за сильного ветра. В нескольких районах их очаги находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. В регион направлены дополнительные группы спасателей и техника.

Непростая ситуация с лесными пожарами складывается также в Нижегородской области и Республике Марий Эл. Леса горят в Якутии, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае и других регионах.

24 августа президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросу ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. Он призвал принять все необходимые меры по тушению возгораний и минимизации ущерба. Важными он назвал меры по защите людей, природы.

Подробности о природных пожарах в регионах России читайте в трансляции ИА REGNUM.