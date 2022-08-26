Москва, , 20:38 — REGNUM Вице-премьер России Дмитрий Григоренко дал поручение в течение суток (!) разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей Российской Федерации. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

Лесной пожар

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В поручении сказано, что Минприроды и Рослесхоз совместно с аналитическим центром при правительстве и проектным офисом правительства в течение суток должны разработать информационную систему данных о лесопожарной обстановке на территории всей страны. Доступ к этой информационной системе получат все задействованные в тушении лесных пожаров федеральные и региональные органы власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Григоренко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации пожаров.

Сам Григоренко считает, что эффективность борьбы с пожарами значительно повышается, если все участники процесса располагают одинаковыми данными и получают их вовремя.

Также Григоренко подчеркнул, что главная задача властей — не только быстро тушить пожары, а вообще не допускать их возникновения. Для этого понадобятся некоторые организационные изменения.

Стоит отметить, что на протяжении прошлых лет власти разрабатывали не одну информационную систему данных о лесопожарной обстановки. По всей видимости, эти системы так и не было введены в строй или показали свою неэффективность.