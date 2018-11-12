Новосибирцы недовольны оценкой домов, которые снесут из-за четвёртого моста

Новосибирск, , 08:43 — REGNUM Новосибирцы, чьи дома попадают под снос из-за строительства четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске недовольны той ценой, которую власти готовы заплатить за их недвижимость.

«ГКУ «Мост» оценку дают очень маленькую. Даже если посмотреть, как людей на Бугринке сносили, — у нас всё вообще не так. Дают людям почему-то по разному, предлагают около 210 тысяч за сотку. У меня знакомые есть, у них уже прошла оценка. У них, получается, 3,5 сотки и дом нормальный. В общей сложности у них получилось 2 миллиона 223 тысячи, где-то так. В семье шесть человек, как они будут там — я не знаю, — рассказала «НГС. Новостям» одна из жительниц домов на улице Большой Ксения Трофимцева. — Сейчас мы вызвали независимую оценку, она пока пройдёт на два дома. И если будет большая разница, то, конечно, мы будем писать в прокуратуру и идти в суд».

По данным новосибирского ГКУ «Мост», под снос попадает 84 частных дома на улицах Большой и Туннельной. По словам начальника ГКУ «Мост» Валерия Жаркова, «средняя цена за земельные участки составляет среднерыночную стоимость, существующую на рынке недвижимости частного сектора левобережной части города Новосибирска на дату оценки, в которую включается рыночная стоимость земельного участка, рыночная стоимость права аренды земельного участка, рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке, и убытки, причиняемые изъятием».

Выкупить все участки планируется за два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске несмотря на отсутствие федеральных денег приступили к подготовке территории для строительства четвёртого моста через реку Обь. Подрядчики выносят инженерных коммуникаций. Для подготовительных работы нулевого этапа не требуется изъятие земельных участков и снос строений. Работы пока ведутся на земельных участках, принадлежащих Новосибирской области и городу Новосибирску.

Тем временем губернатор региона Андрей Травников считает, что перспективы получения федерального гранта в 2018 году высокие. В бюджет области на 2019 год заложено 2,2 млрд рублей на строительство моста.

Напомним, что в начале сентября во время встречи Романа Старовойта (тогда ещё руководителя Федерального дорожного агентства) с Травниковым говорилось, что проект строительства платного моста в Новосибирске может получить финансирование по капитальному гранту в 2019 году.

В тоже время в Новосибирске уже обсуждают необходимость установления на набережной города стелы в ознаменование начала строительства моста, который должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом реки Оби.

Общая стоимость проекта — около 40,9 млрд рублей, из них 26,3 млрд должен составить капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера («Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС»).

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