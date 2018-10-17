«В рамках пиара»: в Новосибирске хотят установить стелу непостроенному мост

Новосибирск, , 13:14 — REGNUM На сайте мэрии Новосибирска накануне, 16 октября, появилось уведомление о проведении департаментом культуры, спорта и молодежной политики города общественного обсуждения проекта размещения памятной стелы «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской города Новосибирска» в парке «Городское начало», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это означает, что на набережной Новосибирска собираются установить стелу, которая должна ознаменовать начало строительства четвёртого (платного) моста через реку Обь, против которого выступают некоторые общественные активисты.

Тем не менее городские власти уже представили общественности, как будет выглядеть памятный знак, и просят направлять замечания и предложения по проекту с 19 октября по 8 ноября 2018 года. Итоги будут обнародованы не позднее 16 ноября.

Согласно представленной фотографии, высота памятной стелы — три метра. На ней будут размещены часы, термометр, герб Новосибирской области, надпись и логотип группы «ВИС» с надписью «концессионер».

На стеле будут надписи: «Памятный знак установлен в день начала строительства моста« и «Крупнейший концессионный проект в Новосибирской области».

Тем временем, когда начнётся само строительство моста, пока точно неизвестно. В бюджете Новосибирской области на 2019 год на реализацию этого проекта предлагается заложить 2,2 млрд рублей. Около 26 млрд рублей составит капитальный грант, но срок его выделения неизвестен, более того — он неоднократно переносился.

«Там будет стрелка, указывающая в направление будущего моста. А так как зона общественная, мы решили сделать её немножко полезной для города — установить там часы и термометр», — пояснил задумку «НГС Новостям» директор по корпоративным коммуникациям группы строительных компаний «ВИС», которая возьмётся за строительство моста в качестве концессионера, Сергей Козловский, указав, что объект будет построен за счёт средств группы «ВИС».

Козловский указал, что подобные памятные сооружения компания устанавливает на каждом крупном объекте, за который берётся.

«На мой взгляд, это вовсе не памятник, а, скорее, временный знак для отсчёта времени строительства. Это больше в рамках пиара программы, и можно расценить как политический или коммерческий пиар. Ну, например, часы отсчёта начала чемпионата мира по футболу. Кстати, с площади Ленина у красных часов чемпионата низ визуально подрезался, и они превращались в классический тип металлических памятников на кладбищах. Или камень, сообщающий о строительстве БЦ «Высоцкий» рядом с метро «Речной вокзал». Как временный объект, который близок к рекламе, он имеет соответствующие ограничивающие регламенты. Мне вот реклама не нравится, например, во многих местах, но она есть, не нарушающая правовую норму. Конечно, с эстетической точки зрения данное решение желает лучшего», — прокомментировал ИА REGNUM идею установки стелы доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, член союза архитекторов России Игорь Поповский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября во время встречи тогда ещё руководителя Федерального дорожного агентства Романа Старовойта (с 11 октября 2018 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области) с Андреем Травниковым (в то время ещё врио губернатора Новосибирской области, а теперь — губернатор региона) говорилось о том, что проект строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске может получить финансирование по капитальному гранту от Росавтодора в 2019 году.

В Новосибирске, несмотря на неоднозначность времени получения средств и споры вокруг данного концессионного соглашения, уже подготавливают площадку для будущего мостового перехода.

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По проекту, мост должен соединить Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом. Общая стоимость проекта составляет около 40,9 млрд рублей, где 26,3 млрд — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд — средства концедента, 10,7 млрд — средства концессионера.

Концессионером выступает «Сибирская концессионная компания», входящая в группу «ВИС».

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