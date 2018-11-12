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В Россию с антициклоном пришли аномальные холода — Гидрометцентр РФ

Общество

В центральных регионах страны в течение текущей недели ночью температуры понизятся до -7 °С, дневная температура ожидается в районе 0 °С

Москва, 12 ноября 2018, 07:41 — REGNUM  В центральные области России пришел антициклон из Арктики, вследствие чего в северо-восточных регионах страны усилятся морозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В метеослужбе отметили, что похолодание коснется и южных регионов Дальнего Востока. Погода за Уралом будет морозной и солнечной, в центральных регионах России также фиксируется похолодание.

«С приходом арктического антициклона в центр России резко выросло атмосферное давление, и началось похолодание», — цитирует слова завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной «Российская газета».

По ее словам, в центральных регионах страны в течение текущей недели ночью температуры понизятся до — 7 °C, дневная температура ожидается в районе 0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Москве ночная температура опустилась до отметки — 2,3°C, что является самой холодной погодой с начала осени в столице.

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