В Россию с антициклоном пришли аномальные холода — Гидрометцентр РФ

Москва, , 07:41 — REGNUM В центральные области России пришел антициклон из Арктики, вследствие чего в северо-восточных регионах страны усилятся морозы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В метеослужбе отметили, что похолодание коснется и южных регионов Дальнего Востока. Погода за Уралом будет морозной и солнечной, в центральных регионах России также фиксируется похолодание.

«С приходом арктического антициклона в центр России резко выросло атмосферное давление, и началось похолодание», — цитирует слова завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной «Российская газета».

По ее словам, в центральных регионах страны в течение текущей недели ночью температуры понизятся до — 7 °C, дневная температура ожидается в районе 0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Москве ночная температура опустилась до отметки — 2,3°C, что является самой холодной погодой с начала осени в столице.

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