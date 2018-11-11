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Ночь на 11 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве

Общество

Предыдущая самая низкая температура с начала осени был отмечена в Москве 31 октября

Ночь на 11 ноября стала самой холодной с начала осени в Москве
Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР
Зима близко

Москва, 11 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  Ночная температура в Москве 11 ноября опустилась до отметки — 2,3°C, что является самой холодной погодой с начала осени в столице, сообщили 11 ноября синоптики из метеобюро Москвы.

«Это самое низкое показание температуры, зафиксированное в городе с начала нынешней осени», — заявили специалисты столичного метеобюро «Интерфаксу» и отметили, что предыдущая самая низкая температура с начала осени был отмечена в Москве 31 октября, когда температура упала до — 2 °C.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали о том, что метеорологическая зима начнется в столице России через неделю.

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