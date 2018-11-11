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Российская фигуристка Туктамышева раскритиковала реакцию СМИ на её твиты

Общество

Спортсменка попросила напомнить российским СМИ об окончании холодной войны

Российская фигуристка Туктамышева раскритиковала реакцию СМИ на её твиты
Luu
Елизавета Туктамышева

Москва, 11 ноября 2018, 11:23 — REGNUM  Реакцию СМИ на сообщения в соцсети раскритиковала российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Twitter 11 ноября.

Спортсменка заявила, что некоторые российские СМИ слишком токсичны и делают из твитов, которые Туктамышева написала в шутку, глупые темы.

Фигуристка пояснила, что она не политик и не её дело об этом писать. Кроме того, она попросила рассказать российским СМИ, что холодная война закончилась.

Напомним, что ранее Туктамышева устроила сеанс общения в соцсети с поклонниками и на вопрос, с кем из известных людей она бы хотела встретиться, назвала Трампа. Также она сообщила, что хотела бы выступить с президентом США в парном катании, чтобы «он выглядел ещё глупее».

Накануне сообщалось, что Туктамышева заняла третье место в одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при в Японии.

Читайте ранее в этом сюжете: Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе Гран-При в Японии

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