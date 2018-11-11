Российская фигуристка Туктамышева раскритиковала реакцию СМИ на её твиты

Москва, , 11:23 — REGNUM Реакцию СМИ на сообщения в соцсети раскритиковала российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Twitter 11 ноября.

Спортсменка заявила, что некоторые российские СМИ слишком токсичны и делают из твитов, которые Туктамышева написала в шутку, глупые темы.

Фигуристка пояснила, что она не политик и не её дело об этом писать. Кроме того, она попросила рассказать российским СМИ, что холодная война закончилась.

Напомним, что ранее Туктамышева устроила сеанс общения в соцсети с поклонниками и на вопрос, с кем из известных людей она бы хотела встретиться, назвала Трампа. Также она сообщила, что хотела бы выступить с президентом США в парном катании, чтобы «он выглядел ещё глупее».

Накануне сообщалось, что Туктамышева заняла третье место в одиночном катании на четвёртом этапе Гран-при в Японии.

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