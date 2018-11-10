Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе Гран-При в Японии

Хиросима, Япония, , 14:30 — REGNUM Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала третьей в одиночном катании на четвертом этапе Гран-При, который проходит в Хиросиме, сообщает 10 ноября Матч ТВ.

Первое место в соревнованиях заняла представительница страны Восходящего солнца Рика Кахира, набравшая в сумме 224,31 балла. На втором также японка Сатоко Михаяра с результатом 219,47 баллов. Елизавета Туктамышева набрала 219,02 балла и стала третьей.

Финал Гран-При пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря текущего года.

Отметим, это первое выступление Туктамышевой в финале Гран-При с 2014 года. Российская фигуристка также является чемпионкой мира и Европы 2015 года.