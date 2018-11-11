Синоптики рассказали, когда в Москве начнется метеорологическая зима

Москва, , 09:28 — REGNUM Метеорологическая зима начнётся в столице России 19 ноября, когда среднесуточная температура станет устойчиво ниже 0 °C, и начнет формироваться снежный покров, сообщил 11 ноября РБК специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, климатическая зима начнется в столице через неделю. «На Москву надвигаются арктические морозы. Через неделю начнется метеорологическая зима», — рассказал Тишковец.

Также, по данным метеоролога, 12 ноября станет самым холодным днем предстоящей недели в Москве. Температура воздуха в Москве ночью и в утренние часы составит от — 6 до — 8 °C, а в Подмосковье от — 5 до — 10 °C. Днем температура поднимется до 0 °C, что является превышением нормы на три градуса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Москве ожидается около 0°С.