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В Москве ожидается около 0°С

Общество

Днем в столице России также ожидается переменная облачность без осадков

В Москве ожидается около 0°С
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скоро зима

Москва, 11 ноября 2018, 08:51 — REGNUM  Температура воздуха в Москве 11 ноября составит около 0 °C, об этом свидетельствуют опубликованные 11 ноября данные Гидрометцентра.

Днем в столице России также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от — 2 до 0 °C, ветер юго-восточный со скоростью 3−8 м/с.

Отметим, нынешняя осень в Москве считается метеорологами аномально теплой. Так 15 октября столбики термометров в российской столице поднялись до отметки 18,4°С, что сделало этот день самым теплым за последние 25 лет.

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