В Москве ожидается около 0°С

Москва, , 08:51 — REGNUM Температура воздуха в Москве 11 ноября составит около 0 °C, об этом свидетельствуют опубликованные 11 ноября данные Гидрометцентра.

Днем в столице России также ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от — 2 до 0 °C, ветер юго-восточный со скоростью 3−8 м/с.

Отметим, нынешняя осень в Москве считается метеорологами аномально теплой. Так 15 октября столбики термометров в российской столице поднялись до отметки 18,4°С, что сделало этот день самым теплым за последние 25 лет.