В Раде рассказали о провластном кандидате на пост главы поместной церкви

Киев, , 07:48 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко видит главой новой украинской поместной церкви священника УПЦ МП митрополита Винницкого и Барского Симеона, заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 29 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Мосийчука, недавнее награждение главой «Киевского патриархата» Филаретом руководителя «Нафтогаза» Коболева является спецоперацией администрации президента по дискредитации Филарета.

Напомним, глава украинских раскольников вручил Коболеву так называемый «орден» святого Андрея Первозванного II-й степени. В тот же день Коболев оскандалился, заявив, что переслал $8 млн своей матери в США, поскольку боится, что на Украине у него эти деньги отберут.

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Отметим, даже Макарий, глава ещё одной раскольничьей украинской церкви, заявил, что Филарет хочет любой ценой возглавить новую церковь, которую создаёт на Украине Вселенский патриархат.