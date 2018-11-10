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Порошенко будет силой создавать «свою» церковь до выборов — политолог

Общество

Эксперт прокомментировал призывы Порошенко к УПЦ «возвращаться в Россию»

Порошенко будет силой создавать «свою» церковь до выборов — политолог
Гюстав Доре. Раскольники (фрагмент)

Москва, 10 ноября 2018, 12:55 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко применит жёсткие действия в отношении священнослужителей Украинской православной церкви, поскольку ему нужно заставить их перейти в поместную церковь, заявил политолог Ростислав Ищенко 10 ноября в комментарии изданию Украина.ру.

Эксперт отметил, что высказывания Порошенко о возвращении УПЦ обратно в Россию являются прямой и неприкрытой угрозой.

«Думаю, что вслед за подобного рода заявлениями и действия еще будут, направленные против УПЦ, и достаточно жесткие действия. У Порошенко не так много времени, а ему до выборов надо какую-то поместную церковь предъявить, поэтому я думаю, что мы с этими действиями столкнемся уже в ближайшем будущем», — уверен Ищенко.

Политолог считает, что по Украине может прокатиться очередная серия захватов православных храмов раскольниками, избиения и убийства священников УПЦ МП.

Напомним, президент Порошенко заявил, что Украинской православной церкви нечего делать на Украине.

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Также стало известно о запрете посещения частей ВСУ некоторыми священниками УПЦ МП.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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