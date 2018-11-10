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Киев: всем организаторам выборов в ДНР и ЛНР грозит пожизненное заключение

Политика

С интеграцией республик у киевской хунты не очень хорошо

Киев, 10 ноября 2018, 00:43 — REGNUM  Всем, кто будет организовывать выборы 11 ноября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) грозит пожизненное лишение свободы на Украине, заявили в прокуратуре на территории ДНР, оккупированной украинскими боевиками, сообщает 9 ноября «Укринформ».

Согласно сообщению, выборы в ДНР и ЛНР службой безопасности Украины (СБУ) расцениваются ка «посягательство на территориальную целостность» Украины.

Напомним, Киев неоднократно открыто заявлял, что жителей ДНР и ЛНР не ждет ничего, кроме расправ, тюрем и зачисток. Для этого даже был принят специальный закон, расширяющий полномочия ВСУ в так называемой «операции объединенных сил» («ООС»).

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